Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaşlı genç futbolcu kaza geçirdi Beşiktaşlı genç futbolcu kaza geçirdi 14 Nisan 2022 Perşembe Saat: 12:40 Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Francisco Montero, trafik kazası geçirdi. İspanyol futbolcunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6257ec0d9746c602c46580f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yüzlerce Ukrayna askeri böyle teslim oldu Bikinili genç kızların görüntülerini çeken Pakistanlı yakalandı Ünlü şarkıcı gerçeği yıllar sonra öğrendi! Nişanlısı sahne aldığı gazinoya para vermiş! İşte Türkiye'de zam gelmeyen tek şey! Eskiden lükstü, şimdi enflasyona direniyor İnternetten alıp, iade etti, 4 yıl sonra icralık oldu İstanbul'da dehşet! Arkasından yaklaştığı kişiyi böyle bıçakladı Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu'nun Suriyelilerle ilgili çıkışı olay oldu Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti Türkiye'yi şoke eden hırsızlıkta korkulan oldu!