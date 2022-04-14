  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Beşiktaşlı genç futbolcu kaza geçirdi

Beşiktaşlı genç futbolcu kaza geçirdi

Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Francisco Montero, trafik kazası geçirdi. İspanyol futbolcunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yüzlerce Ukrayna askeri böyle teslim oldu
Bikinili genç kızların görüntülerini çeken Pakistanlı yakalandı
Ünlü şarkıcı gerçeği yıllar sonra öğrendi! Nişanlısı sahne aldığı gazinoya para vermiş!
İşte Türkiye'de zam gelmeyen tek şey! Eskiden lükstü, şimdi enflasyona direniyor
İnternetten alıp, iade etti, 4 yıl sonra icralık oldu
İstanbul'da dehşet! Arkasından yaklaştığı kişiyi böyle bıçakladı
Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu'nun Suriyelilerle ilgili çıkışı olay oldu
Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti
Türkiye'yi şoke eden hırsızlıkta korkulan oldu!