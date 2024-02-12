Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaşlı yöneticilerden TFF'ye ziyaret Beşiktaşlı yöneticilerden TFF'ye ziyaret 12 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 13:40 Güncelleme: 12 Şubat 2024 Pazartesi 13:40 Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri Mete Vardar ve Onur Göçmez, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere Riva'ya geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c9f5aa8daf8f4c860fb177" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antik kentte dedektörle talan ettiler Bodrum fırtınaya esir oldu! Dalgaların boyu 3 metreyi aştı Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı'dan ilk açıklama: ''Bu sadece bir başlangıçtı'' İstanbul'da beton mikseri dehşeti! Hamile kadın hayatını kaybetti Taciz ve ölümle tehdit eden saplantılı komşu dehşeti Milyar dolarlık kara para operasyonunda 2. dalga: Gözaltılar var! Bir ilimiz kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz kristalleri solunuyor Hazar Gölü sis denizinde kayboldu! Dron görüntüleri mest etti Hesabına gelen 500 bin TL'yi polise ihbar edince gerçek ortaya çıktı