Beşiktaşlı yöneticilerden TFF'ye ziyaret

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri Mete Vardar ve Onur Göçmez, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere Riva'ya geldi.

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