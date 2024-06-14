Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaş'ta Bronckhorst dönemi resmen başladı Beşiktaş'ta Bronckhorst dönemi resmen başladı 14 Haziran 2024 Cuma Saat: 13:26 Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst için imza töreni düzenledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666c1ae1f13bb3f48f03e3d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Tekin ''uygunsuz kıyafet'' skandalında medyayı suçladı DEAŞ'ın elebaşısının akrabası Türkiye'den çıktı Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti Bayram tatili için kavimler göçü başladı; trafik durdu Oğuzhan Uğur'un 4,5 yıl hapsi istendi Onlar Türkiye'nin yaz günü üşüyenleri: 40 derece sıcakta sobayla ısındılar Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi: ''Bildiklerimi anlatmaya hazırım'' Ne Antalya ne Bodrum ne de Çeşme... O ilimiz bayramda dolup taşacak Hande Yener'den ODTÜ'lülere ücretsiz konser