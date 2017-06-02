  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Haziran 2017 08:45

Beşiktaşta çöken yol 12 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı

Beşiktaş Barbaros Bulvarında çöken yol 12 saatlik çalışmanın ardından onarılarak sabah saatlerinde trafiğe açıldı.

Video Galeri
Şehit Fevzi Kıral memleketi Akhisara getirildi
Şehit Fevzi Kıral memleketi Akhisara getirildi
Video Galeri
Lösemi hastası Ela için kök hücre seferberliği
Lösemi hastası Ela için kök hücre seferberliği
Video Galeri
Şüpheli araçtan ateş açan şahıslar, polisi alarma geçirdi
Şüpheli araçtan ateş açan şahıslar, polisi alarma geçirdi
Video Galeri
Alkollü sürücü lastiği değiştirilen araca arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Alkollü sürücü lastiği değiştirilen araca arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Video Galeri
Kılıçdaroğlu, Meral Akşenerle iftarda bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Meral Akşenerle iftarda bir araya geldi
Video Galeri
Hamile eşini önce darp etti ardından bıçakladı
Hamile eşini önce darp etti ardından bıçakladı