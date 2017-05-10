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  3. 10 Mayıs 2017 08:50

Beşiktaşta Gümüşçü Soygunu

Beşiktaş’ta bir gümüşçü dükkanına gelen yüzleri maskeli 5 kişi yaklaşık 50 Bin TL değerinde gümüş malzeme çalarak kayıplara karıştı. Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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