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  3. 13 Ekim 2019 18:20

Beşiktaş'ta HDP'lilere polis müdahalesi ! Gözaltılar var

HDP Beşiktaş İlçe binasında düzenlenen toplantı sonrasında uyarılara rağmen slogan atan HDP'lilere polis biber gazi ile müdahale etti. 7 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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