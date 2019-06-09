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  3. 09 Haziran 2019 15:55

Beşiktaş’ta makas terörüyle gelen kazada 8 gözaltı

Beşiktaş’ta ’makas’ terörüyle 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin aranan Abdülsamet Topçi ile babası Mehmet Topçi’nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul’da gözaltına alınan baba Topçi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Beşiktaş’ta önceki gece makas terörüyle meydana gelen ve 4 kişinin ölümüyle ilişkin sonuçlanan feci kazaya ilişkin 8 kişi gözaltına...

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Pendik sahilinde at cesedi şoku !
Pendik sahilinde at cesedi şoku !
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Bu mahallede kimse cep telefonu taşımıyor
Bu mahallede kimse cep telefonu taşımıyor
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Afrika sıcaklarında günü suda geçiriyorlar
Afrika sıcaklarında günü suda geçiriyorlar
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İstanbul’a dönüş yolunda yoğunluk
İstanbul’a dönüş yolunda yoğunluk
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İzmir şehidini uğurladı
İzmir şehidini uğurladı
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İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu
İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu
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