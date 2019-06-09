Beşiktaş’ta makas terörüyle gelen kazada 8 gözaltı
09 Haziran 2019 15:55
Beşiktaş’ta makas terörüyle gelen kazada 8 gözaltı
Beşiktaş’ta ’makas’ terörüyle 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin aranan Abdülsamet Topçi ile babası Mehmet Topçi’nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul’da gözaltına alınan baba Topçi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Beşiktaş’ta önceki gece makas terörüyle meydana gelen ve 4 kişinin ölümüyle ilişkin sonuçlanan feci kazaya ilişkin 8 kişi gözaltına...