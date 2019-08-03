Beşiktaş’ta Olağan Divan Başkanlığı seçimi başladı
03 Ağustos 2019 11:05
Beşiktaş’ta Olağan Divan Başkanlığı seçimi başladı
Beşiktaş Kulübü’nün 2019 yılı Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçimi başladı. Başkanlık için Tevfik Yamantürk, Haluk Karakurt ve Şeref Nasır yarışıyor. Beşiktaş Kulübü’nde Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçimi Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı’nda yapılan kurulda başladı. Seçimde mevcut başkan Tevfik Yamantürk’ün yanı sıra Haluk Karakurt ve divan kurulu eski başkanlarından Şeref...