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  3. 28 Temmuz 2020 09:25

Beşiktaş'ta ortalık bir anda savaş alanına döndü

Beşiktaş Çarşı’daki bir kafede çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Kavga anı kameraya yansıdı.

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Münevver Karabulut cinayetinin avukatı Pınar Gültekin için devrede
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