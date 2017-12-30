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  3. 30 Aralık 2017 00:05

Beşiktaş’ta panik

Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi şüpheli çanta nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları incelemelerini sürdürüyor. (İHA)

Bilgin Pro
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