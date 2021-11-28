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  4. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yola devam kararı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yola devam kararı

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ile görüşen teknik direktör Sergen Yalçın görevine devam edecek.

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