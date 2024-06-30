Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaş'ta Van Bronckhorst, dönemi resmen başladı Beşiktaş'ta Van Bronckhorst, dönemi resmen başladı 30 Haziran 2024 Pazar Saat: 20:51 Güncelleme: 30 Haziran 2024 Pazar 20:51 Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen Giovanni van Bronckhorst, görevine başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66819b215aa891a29d0b2003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mahalle ortasında el yapımı bomba attılar Ege ile Akdeniz'in kesiştiği cennet Marmaris'te orman yangını Anız yangını üniversite kampüsüne sıçradı 98. Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu İzmir'de facia böyle geldi: Patlama anı kamerada TRT Spor'da skandal canlı yayın kazası İzmir'de patlama: Ölü ve yaralılar var Zonguldak'ta mayın alarmı: SAS komandoları imha etti İsmail Küçükkaya'yı yıkan haber: Annesi denizde boğuldu