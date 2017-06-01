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  3. 01 Haziran 2017 17:15

Beşiktaşta yol çöktü

İstanbul Beşiktaş'ta metro çalışması nedeniyle yol çöktü. Yol trafiğe kapatılırken, çalışmalar devam ediyor

Video Galeri
Makinist o anları anlattı
Makinist o anları anlattı
Video Galeri
Telefon dolandırıcısı böyle yakalandı
Telefon dolandırıcısı böyle yakalandı
Video Galeri
İskenderiyede 15 katlı bina yan yattı
İskenderiyede 15 katlı bina yan yattı
Video Galeri
Güngörende yaşanan feci kaza kamerada
Güngörende yaşanan feci kaza kamerada
Video Galeri
İstanbul'da kaldırımdaki dehşet anları
İstanbul'da kaldırımdaki dehşet anları
Video Galeri
Biltes Koleji öğrencilerinden örnek davranış
Biltes Koleji öğrencilerinden örnek davranış