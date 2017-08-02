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  3. 02 Ağustos 2017 11:15

Beşiktaşta yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Beşiktaş Kuruçeşme’de yolda manevra yapan otomobile, seyir halinde olan motosikletli çarptı. Çarpma sonucu havada taklalar atarak yere savrulan sürücü yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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