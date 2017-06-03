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  3. 03 Haziran 2017 16:45

Beşiktaş'tan dev şampiyonluk kutlaması

Beşiktaş'ın Vodafone Park çevresinde yaptığı kutlamalar havadan böyle görüntülendi. Yakılan binlerce meşaleyle stadın çevresinden sis bulutunun yükseldiği görüldü. Boğaz'daki şampiyonluk turuna katılan teknelerde Beşiktaş açıklarında görüntülendi.

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Macrondan Trumpa videolu mesaj
Macrondan Trumpa videolu mesaj
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Başkan Yazıcıdan 4 yaşındaki Haticenin talebine cevap
Başkan Yazıcıdan 4 yaşındaki Haticenin talebine cevap
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Beşiktaş Şampiyonluk turunu Boğaz'da attı
Beşiktaş Şampiyonluk turunu Boğaz'da attı
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Beşiktaş kutlamalarında talihsiz kaza
Beşiktaş kutlamalarında talihsiz kaza
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İstanbul Boğazı'nda tekne kazası!
İstanbul Boğazı'nda tekne kazası!
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Dünyanın en ünlü burun cerrahları İstanbulda toplandı
Dünyanın en ünlü burun cerrahları İstanbulda toplandı