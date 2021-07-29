Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaş'tan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi göndermesi Beşiktaş'tan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi göndermesi 29 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 10:30 Beşiktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Galatasaray'a göndermede bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61025912c1a17774b21389c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'den canlı yayında tepki çeken açıklamalar İsmail Saymaz Akit yazarını fena yakaladı İmamoğlu: ''İstiklal Caddesini kimlikli bir alan haline getireceğiz'' Sosyal medyayı salladı: Eda Taşpınar'dan Mikanos’ta dans şov Antalya'da Vatandaşlar sera ve evlerinin yanmaması için canla başla mücadele ediyor İstanbul'un göbeğinde görüntülenen üniformalı Afganlar tepki çekti Şekil değiştiren UFO kamerada Türkiye'nin tatil cenneti cehenneme döndü! Dumanlar gökyüzünü kapladı! İstanbul'da askeri üniforma giyen Afganlar tartışma yarattı