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  4. Beşiktaş'tan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi göndermesi

Beşiktaş'tan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi göndermesi

Beşiktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Galatasaray'a göndermede bulundu.

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