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  3. 01 Mayıs 2017 13:00

Beşiktaştan Taksime yürümek isteyen gruba müdahale

1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.

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Bakırköyde 1 Mayıs coşkusu havadan görüntülendi
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