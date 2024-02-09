Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaş'tan transferin son saatlerinde 2 bomba birden Beşiktaş'tan transferin son saatlerinde 2 bomba birden 09 Şubat 2024 Cuma Saat: 18:35 Güncelleme: 09 Şubat 2024 Cuma 18:35 Ara transfer döneminde sessiz kaldığı için eleştirilen Beşiktaş yönetimi ara transfer döneminin bitmesine saatler kala 2 bomba transferi resmen duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c6464ec993b8f7aa0377e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da tramvay yayaya çarptı! Kaza anı kamerada Erdoğan, AK Parti'nin Antalya adaylarını açıkladı İlk Türk astronot Dünya'ya iniş yaptı Heyelanlar, köyü parça parça yutuyor Trafikte cezalar bu sefer gökten yağdı! Canlı yayında Filistinli çocuğun Erdoğan’a yazdığı mektup okundu: ''Seni rabbime şikayet edeceğim'' Pavyon modasına Tuğba Ekinci de uydu; sahneye çıkıp dans edip şarkı söyledi Milyonda 2 görülen hastalık onu buldu! 1 yılda tanınmaz hale geldi Faizsiz evlilik kredisine başvuru tarihi belli oldu