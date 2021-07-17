Anasayfa Video Galeriler Gündem Beslediği keçisiyle böyle pazarlık yaptı Beslediği keçisiyle böyle pazarlık yaptı 17 Temmuz 2021 Cumartesi Saat: 13:50 Antalya’da hayvan yetiştiricisi Kemal Faruk Temiz’in keçisiyle yaptığı pazarlık videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f2b5f436a30a426040ff03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li milletvekillerinden Prof. Dr. Haydar Baş'ın kabrine ziyaret Ünlü sanatçı ve usta makyöz Suzan Kardeş bayramda Redcet'te Büyük usta İlhan Şeşen bayramda Redcet'te Zeynep Casalini bayramda Redcet'te Hatay ve Mersin'deki orman yangınları kontrol altında Rize'de selin evi yıktığı an kamerada! Korkunç görüntü ''Bu yatır benim'' deyip içine girip yattı Kılıçdaroğlu: ''Suriyeli kardeşlerimizle helalleşeceğiz'' Erkan Petekkaya'yı kızdıran Acun Ilıcalı sorusu: ''O mikrofonu alır sana...''