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Beslediği keçisiyle böyle pazarlık yaptı

Antalya’da hayvan yetiştiricisi Kemal Faruk Temiz’in keçisiyle yaptığı pazarlık videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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