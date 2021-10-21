Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Best Model'de ahlaksız teklif'' tartışması büyüyor! Canlı yayın fena karıştı! ''Best Model'de ahlaksız teklif'' tartışması büyüyor! Canlı yayın fena karıştı! 21 Ekim 2021 Perşembe Saat: 15:45 Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen Erkan Özerman konuk olduğu 2. Sayfa programında sunucularla birbirine girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617160ff12260d49f13610e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye’nin en pahalı yolu ''Takside unutulan para dolu çanta'' olayı taksicilerin oyunu çıktı 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı Rize'deki heyelan kamerada CHP'li Altay TBMM'de konuştu: ''Cumhurbaşanı'nı enflasyona ezdirmeyin çok ayıp'' Haber bülteninde büyük skandal! Cinsel içerikli film yayınladılar Konya'daki katliamda istenilen ceza belli oldu Av tüfeğiyle eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı Van peş peşe depremlerle sarsıldı