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  4. ''Best Model'de ahlaksız teklif'' tartışması büyüyor! Canlı yayın fena karıştı!

''Best Model'de ahlaksız teklif'' tartışması büyüyor! Canlı yayın fena karıştı!

Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen Erkan Özerman konuk olduğu 2. Sayfa programında sunucularla birbirine girdi.

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