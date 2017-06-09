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  3. 09 Haziran 2017 13:15

Best of Kültür 2017'de ünlüler geçidi

KÜLTÜR Koleji ve Kültür2000 Koleji, ders yılı boyunca dış platformlarda bilim, sanat, spor ve yabancı dil gibi branşlarda başarı gösteren öğrencilerinin başarılarını, bu yıl ilk kez düzenlenen “Best of Kültür 2017 Ödül Töreni” ile kutladı.

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