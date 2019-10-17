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  3. 17 Ekim 2019 10:30

Beştepe'den mektup açıklaması: Erdoğan çöpe attı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği skandal mektuba ilişkin Cumburbaşkanlığı kaynaklarından açıklama geldi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti
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Elazığ'da pompalı tüfekle saldırı kamerada
Elazığ'da pompalı tüfekle saldırı kamerada
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Fabrikayı basıp dehşet saçtı !
Fabrikayı basıp dehşet saçtı !
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Erdoğan'dan ''Endişeli misiniz ?'' diyen Amerikalı muhabire yanıt
Erdoğan'dan ''Endişeli misiniz ?'' diyen Amerikalı muhabire yanıt
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Erdoğan'dan AK Partili vekillere: Arka bahçelerden toplayıp getirmeyelim
Erdoğan'dan AK Partili vekillere: Arka bahçelerden toplayıp getirmeyelim
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İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı
İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı
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