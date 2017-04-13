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  3. 13 Nisan 2017 16:45

Beton altındaki 6 yavru köpek kurtarıldı

Edirne'de beton altında kalan 6 yavru köpek, Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve site sakinlerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı. Yavru köpekler Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağında tedavi altına alındı.

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