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  3. 17 Mayıs 2017 09:45

Beton direk cipin üzerine devrildi, sürücü ağır yaralı!

KONYA'da kontrolden çıkan cip sokak lambası direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton direğin cipin üzerine devrilmesi sonucu 40 yaşındaki sürücü Oktay Beyazıt ağır yaralandı.

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