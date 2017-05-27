  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Mayıs 2017 11:45

Beton mikserinin köprülü kavşaktan düşme anı kameralara yansıdı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Aydın bağlantı yolunda köprülü kavşaktan düşen beton mikserinin yola düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Video Galeri
İkizlerin protez bacak sevinci
İkizlerin protez bacak sevinci
Video Galeri
İlk sahurda kadınlar davul çaldı
İlk sahurda kadınlar davul çaldı
Video Galeri
Ankara'da feci kaza
Ankara'da feci kaza
Video Galeri
Ankara'da feci kaza
Ankara'da feci kaza
Video Galeri
Katliam gibi kaza: 8 ölü, 32 yaralı
Katliam gibi kaza: 8 ölü, 32 yaralı
Video Galeri
Çocuk istismarında flaş gelişme
Çocuk istismarında flaş gelişme