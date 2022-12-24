Anasayfa Video Galeriler Gündem Beyaz kabus! Kar fırtınasında onlarca araç birbirine girdi Beyaz kabus! Kar fırtınasında onlarca araç birbirine girdi 24 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 10:50 Güncelleme: 24 Aralık 2022 Cumartesi 10:50 Kanada'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle Ontario eyaletindeki otoyollarda 60'tan fazla araç birbirine girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a6af417fa14a5fab3caad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı'ndaki restoranın balkonu çöktü! Denize düşenleri itfaiye kurtardı Huzurevinde facia! 20 kişi hayatını kaybetti Bakan Bilgin asgari ücrete ara zam için tarih verdi Mekke sele teslim! Kabe'den korkutan görüntüler Metroda +18 rezalet! Görüntülere tepki yağdı İstanbul Bebek'te iskele çöktü: 4 yaralı Pakize Suda'ya büyük vefasızlık! Sanat camiası yalnız bıraktı Paris'te Türk mahallesinde silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı Sahte doktor, gerçek doktor olmak istiyor