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  4. Beyaz kabus! Kar fırtınasında onlarca araç birbirine girdi

Beyaz kabus! Kar fırtınasında onlarca araç birbirine girdi

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Kanada'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle Ontario eyaletindeki otoyollarda 60'tan fazla araç birbirine girdi.

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