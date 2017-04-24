  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Nisan 2017 12:20

Beyaz Saray önünde başladı: 5 bin Türk katıldı

Beyaz Saray önünde başlayan “Barış ve Dayanışma Yürüyüş Festivali” West Potomac Park’ına kadar devam etti. Yaklaşık 5 bin Türk vatandaşın katıldığı yürüyüşte birbirinden renkli görüntüler de yaşandı.

Video Galeri
Unilever'de 'yönetim kurulu' Y kuşağı gençler
Unilever'de 'yönetim kurulu' Y kuşağı gençler
Video Galeri
FSM çıkışında feci kaza kamerada
FSM çıkışında feci kaza kamerada
Video Galeri
Anaokulu öğrencilerinden dikkat çeken 23 Nisan gösterisi
Anaokulu öğrencilerinden dikkat çeken 23 Nisan gösterisi
Video Galeri
Fırtına çatıyı böyle uçurdu
Fırtına çatıyı böyle uçurdu
Video Galeri
Ekmek arabasından para çalan hırsız kamerada
Ekmek arabasından para çalan hırsız kamerada
Video Galeri
FSM çıkışındaki kazadan yeni görüntüler
FSM çıkışındaki kazadan yeni görüntüler