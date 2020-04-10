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  3. 10 Nisan 2020 17:00

Beyaz Saray'da kriz var! Eşinden Trump'a videolu mesaj

Yaptığı her konuşmada sık sık 'Maske takmayacağım' diyen ABD Başkanı Donald Trump'a cevap eşinden geldi. Melania Trump, bir video çekerek koruyucu maskenin önemine vurgu yaptı.

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