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  3. 01 Temmuz 2017 10:45

Beyazıt Kulesi, hava durumunu bildiriyor

İstanbul’un önemli simgelerinden tarihi Beyazıt Kulesi’nin, 15 Temmuz Şehitler köprüsü ve Süleymaniye Camii ile havadan görüntüsü, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Başkentin göbeğinde yaşayan köy
Başkentin göbeğinde yaşayan köy
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40 derecede günün yarısını suda geçiriyorlar
40 derecede günün yarısını suda geçiriyorlar
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Alanyadaki orman yangını 24 saattir devam ediyor
Alanyadaki orman yangını 24 saattir devam ediyor
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Kadının fendi kapkaççıyı yendi
Kadının fendi kapkaççıyı yendi
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Hastane önünde drift yapan trafik magandası kamerada
Hastane önünde drift yapan trafik magandası kamerada
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Hem ev hanımı, hem patron
Hem ev hanımı, hem patron