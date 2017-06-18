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  3. 18 Haziran 2017 14:45

Beyin ameliyatı oldu, mani söylemeden duramıyor

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ikamet eden Ümmani Uysal (53), beyninden ameliyat olduktan sonra her derdini manilerle anlatmaya başladı.

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