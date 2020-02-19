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  3. 19 Şubat 2020 12:50

Beyin ameliyatı olurken keman çaldı

İngiltere’de beyin tümörü olan keman virtüözü, ameliyat olurken keman çaldı. Doktorlar ameliyat sırasında hastanın keman çalarken beyninin hangi bölümlerini kullandığını tespit ederek tümörü temizledi.

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