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  3. 02 Mayıs 2017 22:50

Beykoz açıklarında bir geminin çektiği barç battı

Beykoz açıklarında bir geminin arkasında çektiği ve boş olduğu öğrenilen barç, su alarak battı.

Video Galeri
Hatalı dönüş kaza yaptırdı
Hatalı dönüş kaza yaptırdı
Video Galeri
Karadenizde 3 ölü yunus bulundu
Karadenizde 3 ölü yunus bulundu
Video Galeri
HSK üyeliği için 83 başvuru yapıldı
HSK üyeliği için 83 başvuru yapıldı
Video Galeri
Jandarma’dan ‘RAP’ klip
Jandarma’dan ‘RAP’ klip
Video Galeri
Arkadaşlarını barıştırmak istedi, öldürüldü
Arkadaşlarını barıştırmak istedi, öldürüldü
Video Galeri
Beyoğluda yaşanan silahlı kavga kamerada
Beyoğluda yaşanan silahlı kavga kamerada