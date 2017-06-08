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  3. 08 Haziran 2017 11:15

Beykoz'da 7’den 70’e iftar sofrası

BEYKOZ Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında vatandaşlar aynı sofrada buluştu. İftar sofralarında birliğin ve beraberliğin olması ve bunun devamlılığı amaçlandı.

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