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  3. 03 Mayıs 2017 15:50

Beykozda batan barç havadan görüntülendi

Beykoz açıklarında batan barç havadan görüntülendi. Görüntülerde barçın büyük bir kısmının battığı görüldü.

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Aldatıldığını iddia eden kadının isyanı
Aldatıldığını iddia eden kadının isyanı
Video Galeri
Bingölde C4 patlayıcı ile EYP ateşleyicisi ele geçirildi
Bingölde C4 patlayıcı ile EYP ateşleyicisi ele geçirildi
Video Galeri
20 yıldır günlerini mezarlıklarda geçiriyor
20 yıldır günlerini mezarlıklarda geçiriyor
Video Galeri
Unutulmaya yüz tutmuş meslek: Kasetçilik
Unutulmaya yüz tutmuş meslek: Kasetçilik
Video Galeri
Elinin hamuruyla erkeklerin bile zorlandığı işlerin üstesinden geliyor
Elinin hamuruyla erkeklerin bile zorlandığı işlerin üstesinden geliyor
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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Nevzat Yalçıntaşı anlattı
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Nevzat Yalçıntaşı anlattı