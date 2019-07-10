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  3. 10 Temmuz 2019 10:40

Beykoz’da belediye otobüsünün alevlere teslim olduğu anlar kamerada

Beykoz’da bir belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında alev alev yandı. Otobüs içerisinde o sırada yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti. Belediye otobüsünün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Beykoz Paşamandıra Mahallesinde saat 06.00 sıralarında, Kavacık-Riva seferini yapan bir belediye otobüsünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın...

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