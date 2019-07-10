Beykoz’da belediye otobüsünün alevlere teslim olduğu anlar kamerada
10 Temmuz 2019 10:40
Beykoz’da belediye otobüsünün alevlere teslim olduğu anlar kamerada
Beykoz’da bir belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında alev alev yandı. Otobüs içerisinde o sırada yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti. Belediye otobüsünün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Beykoz Paşamandıra Mahallesinde saat 06.00 sıralarında, Kavacık-Riva seferini yapan bir belediye otobüsünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın...