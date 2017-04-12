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  3. 12 Nisan 2017 17:50

Beykoz'da çocuklar temiz bir çevre için sokakta

BEYKOZ'da ‘Yeşil Okul Projesi’ kapsamında sokak temizleme etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler sokakları dolaşarak temiz bir çevre için çöp topladılar.

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