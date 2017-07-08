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  3. 08 Temmuz 2017 10:45

Beykozda film sahnesi gibi kaza kamerada

İstanbul Beykoz’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bariyerlere çarparak takla attı. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralanırken, olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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