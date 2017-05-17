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EGE DENİZİ'NDE BÜYÜK DEPREM ! ANTALYA'DA HİSSEDİLDİ
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  3. 17 Mayıs 2017 14:45

Beykozda hareketli dakikalar! Ekipler olay yerinde

Beykoz'da bir çiftliğe polis operasyon gerçekleştiriyor. Özel harekat polislerin de katıldığı operasyona, şüpheli materyaller bulunması nedeniyle bomba imha uzmanları çağrıldı.

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