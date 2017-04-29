  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Nisan 2017 12:20

Beykozda hazır beton kalıpları yola böyle yıkıldı

Beykoz’da lastikleri patlayan tırın dorsesindeki hazır beton kalıpları yere yıkıldı. Yıkılma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.

Video Galeri
Ekmeğimize suyumuza moloz döküyorlar
Ekmeğimize suyumuza moloz döküyorlar
Video Galeri
Bitliste 350 kilo EYP imha edildi
Bitliste 350 kilo EYP imha edildi
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz
Video Galeri
Türkiye, dünyadaki ilk Kene Aşısını üretiyor
Türkiye, dünyadaki ilk Kene Aşısını üretiyor
Video Galeri
Çöpten tarih çıktı
Çöpten tarih çıktı
Video Galeri
Bu muhabbet kuşu kaykay yapıyor
Bu muhabbet kuşu kaykay yapıyor