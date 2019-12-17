  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Aralık 2019 11:40

Beykoz'da magandaların trafikte bir sürücünün yolunu kestiği anlar kamerada

Beykoz’da seyir halinde olan otomobil sürücüsü, sinyal verip yola çıkmaya hazırlanan yol kenarındaki otomobile az kalsın çarpacaktı. Sürücü koltuğundaki maganda özür dileyeceği yerde diğer aracın önünü kesti. Ellerini beline bağlayan maganda, diğer aracın sürücüsüne aracın aynasını göstererek ‘bunu kullan’ dedi. Diğer sürücü de sinyal verdiğini söyleyip kendisini savunurken, o anlar araç içi...

Video Galeri
Ethem Sancak: AK Parti döneminde yoksullaştım
Ethem Sancak: AK Parti döneminde yoksullaştım
Video Galeri
Tarihi binada korkutan yangın
Tarihi binada korkutan yangın
Video Galeri
Spor yorumcusu Haldun Domaç canlı yayında fenalaştı
Spor yorumcusu Haldun Domaç canlı yayında fenalaştı
Video Galeri
Deniz Akkaya'nın küvet paylaşımı sosyal medyayı salladı
Deniz Akkaya'nın küvet paylaşımı sosyal medyayı salladı
Video Galeri
Bankada silahlı soygun alarmı ! İki kişiyi rehin aldı
Bankada silahlı soygun alarmı ! İki kişiyi rehin aldı
Video Galeri
Beylikdüzü'nde eğlence mekanı sahibi ve arkadaşı kurşun yağmuruna tutuldu
Beylikdüzü'nde eğlence mekanı sahibi ve arkadaşı kurşun yağmuruna tutuldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM