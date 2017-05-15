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  3. 15 Mayıs 2017 16:45

Beykozda moloz yüklü kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 8 yaralı

Beykoz köy yolunda moloz yüklü kamyon, önce karşı yönden gelen öğrenci servisine, ardından da bir minibüse çarptı. Kazada 6'sı öğrenci 8 kişi yaralanırken, kamyonun çarptığı minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

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