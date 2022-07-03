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Beykoz'da ormanlık alanda yangın: Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Beykoz Çavuşbaşı’nda ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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