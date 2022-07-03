Anasayfa Video Galeriler Gündem Beykoz'da ormanlık alanda yangın: Çok sayıda itfaiye sevk edildi Beykoz'da ormanlık alanda yangın: Çok sayıda itfaiye sevk edildi 03 Temmuz 2022 Pazar Saat: 12:55 Beykoz Çavuşbaşı’nda ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c167905bb61c630f0ce433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine HDP kongresi yine skandal: PKK elebaşı bebek katili Öcalan’ın posterini açmaya çalıştılar Katil köpek balığı kadını parçaladı! Dehşet anları kamerada 6 ay boyunca Survivor adasında kalan Batuhan Karacakaya Türkiye'ye dönünce hayatının şokunu yaşadı İstanbul'da metrobüs yangını Adana'da rüyasında görüp çalışmalara başlayıp petrol buldu Asgari ücret açıklanırken mikrofon açık kaldı, Erdoğan'ın o sözü olay oldu Çölden ''herhalde dünyanın sonu geliyor'' dedirten görüntü Canlı yayına damgasını vuran ekonomi tartışması: ''Sen nerede yaşıyorsun ya ?'' Kaçak Afganlar firarda! Telleri kesip kaçtılar, vatandaş silahlanıp peşlerine düştü