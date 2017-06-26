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  3. 26 Haziran 2017 14:15

Beykozda yaşanan trafik kazasında faciadan dönüldü: 5 yaralı

Bayramın birinci günü Beykoz'da meydana gelen kazada faciadan dönüldü. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

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