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  3. 09 Temmuz 2017 15:15

Beykozdaki feci kaza kamerada

Beykoz'da lüks bir aracın karıştığı ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde arabanın çarptığı motosiklet sürücüsü tabelaya çarparak hayatını kaybediyor.

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