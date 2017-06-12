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  3. 12 Haziran 2017 18:15

Beykoz’daki meslek lisesinde yangın çıktı

BEYKOZ’DA Barbaros Hayrettin Paşa Endüstri Meslek Lisesi Lojmanı çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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