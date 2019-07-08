Beylikdüzü ve Esenyurt’ta sağanak yağış etkili oldu
08 Temmuz 2019 19:05
Beylikdüzü ve Esenyurt’ta sağanak yağış etkili oldu
Meteoroloji’den yapılan son dakika uyarısının ardından Esenyurt ve Beylikdüzü bölgesinde sağanak yağmur kısa süreli etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından kentin bazı ilçelerinde sağanak yağmur kısa süreli etkisini gösterdi. Beylikdüzü ve Esenyurt çevresinde aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, koşarak sığınacak yer ararken, bazı...