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  3. 21 Haziran 2019 13:15

Beylikdüzü’nde bir evde 57 kök Hint keneviri ele geçirildi

İstanbul Beylikdüzü’nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir evde 57 kök Hint keneviri ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda geçtiğimiz Pazartesi günü Adnan Kahveci Mahallesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Hint keneviri ektiği iddia edilen...

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