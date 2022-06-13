Anasayfa Video Galeriler Gündem Beylikdüzü’nde boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri kavga etti- 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika Haberler Beylikdüzü’nde boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri kavga etti- 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika Haberler 13 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 07:30 İstanbul Beylikdüzü’nde boşanmak üzere olan eşlerin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a6bd5cd892776a0d5dd673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çorum'daki hortum dehşeti kamerada Ankara'da dev hortum! Uçaklar piste inemedi Kızılırmak Nehri'nde korkutan gelişme! Nehir adındaki renge büründü Bu sefer öğrenciler ders verdi; lüks araç israfı dersi! Güldür Güldür Show'dan ''acı acı'' güldüren Katarlılara ev satışı skeci Seren Serengil'in ''gençlik'' formülü mide bulandırdı İstanbul'da sokak ortasında yağmur altında cinsel ilişki rezaleti Squid Game hayranlarının beklediği müjde geldi Boksöre sopalı saldırı! 6 kişi tutuklandı; o anlar kamerada