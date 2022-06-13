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  4. Beylikdüzü’nde boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri kavga etti- 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika Haberler

Beylikdüzü’nde boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri kavga etti- 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika Haberler

İstanbul Beylikdüzü’nde boşanmak üzere olan eşlerin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

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