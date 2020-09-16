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  3. 16 Eylül 2020 11:25

Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde yangın paniği

İstanbul Beylikdüzü'nde sanayi sitesindeki bir iş yerinin bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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