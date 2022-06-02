Beylikdüzü'nde tacizciye meydan dayağı

Beylikdüzü'nde, bir erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi, çevredeki kişiler tarafından tekme tokat darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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