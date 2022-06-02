Anasayfa Video Galeriler Gündem Beylikdüzü'nde tacizciye meydan dayağı Beylikdüzü'nde tacizciye meydan dayağı 02 Haziran 2022 Perşembe Saat: 12:15 Beylikdüzü'nde, bir erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi, çevredeki kişiler tarafından tekme tokat darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62987fb0598b913122349f87" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 2 öğrencinin öldüğü feci kaza kamerada İstanbul'da dehşet! Küfür tartışması kanlı bitti; restoranı taradı Bu kapı kabusa açıladı: Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti İstanbul'da tekne yangını! Evli 2 kişi son anda kurtuldu Ümit Özdağ’dan Meral Akşener’e açık çağrı İstanbul'da E-5'te yolun ortasında çıplak kadın şoku! Tanju Özcan'a kadına karşı şiddet yasasıyla tedbir Trans birey olduğunu açıklamıştı: Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli'den mini etekli dans şov! İstanbul'da otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var